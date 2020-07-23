Altındağlı gençler 12’den vuruyor

YAZ Okulları kapsamında açılan okçuluk kursuna katılan Altındağlı gençler, hem sosyalleşiyor hem de bireysel gelişimlerine katkı sağlıyor. Altındağlı çocuklar ve gençler, Gençlik Merkezlerinde açılan Yaz Okulu sayesinde, Türk kültüründe önemli bir yere sahip olan ata sporu okçuluk ile tanıştı. Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, "Çocuklarımızın ve gençlerimizin ata sporlarımızdan biri olan okçuluk ile tanışması ve içlerinde yetenekli olanların bu spora yönlendirilmesi bizim için ayrı bir önem taşıyor" dedi.