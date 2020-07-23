Başkan Çetin’den belediye personeline dondurma

PURSAKLARBelediye Başkanı Ertuğrul Çetin, artan hava sıcaklarına rağmen çalışmalarını aralıksız sürdüren belediye personelini alanda yalnız bırakmayarak hem sohbet etti hem de dondurma ikram etti. Başkan Çetin, mesai mefhumu gözetmeksizin Pursaklar'ın sokaklarını nakış nakış işleyerek gözleri büyüleyen modern ve geleneksel kilitli parke taşı döşeme çalışmaları ve asfalt çalışmaları gerçekleştiren personeli unutmadı. İlçenin dört bir yanında çalışmalarını aralıksız sürdüren belediye ekiplerini ziyaret eden Başkan Çetin, hem çalışmaları yerinde inceledi hem de dondurma ikramında bulundu. Başkanın jesti karşısında mutlulukları gözlerinden okunan personeller; "Her zaman emekten ve emekçiden yana olan Belediye Başkanımız Ertuğrul Çetin'e teşekkür ediyoruz" dedi.