Başkentin turizm potansiyelini harekete geçirme çalışmaları

ANKARA Ticaret Odası (ATO), Kovid-19 salgını sürecinde yeni normalleşmeyle birlikte başkentin tanıtımı ve turizm potansiyelini harekete geçirmek için çalışmalarına hız verdi. ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Ankara Kent Konseyi'nin (AKK) Gençlik Parkı içerisinde bulunan merkezinde gerçekleştirdiği toplantıya katılarak, Kovid- 19 salgınından olumsuz etkilenen turizm sektörü ve etkilediği diğer sektörler ile başkentin turizm potansiyelini harekete geçirmek için yeni normalleşmede yapılacak çalışmaları değerlendirdi. Ankara Kent Konseyi Başkanı ve ATO Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz'ın ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya ATO Başkan Yardımcısı Temel Aktay, Ankara Vali Yardımcısı Murat Soylu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hüseyin Özcan, Ankara İl Kültür Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu, Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanı Bekir Ödemiş ve TAV Esenboğa Genel Müdürü Nuray Demirer katıldı. Toplantıda yaptığı konuşmada Ankara'nın uzun yıllar sahipsiz kaldığını belirten Baran, "Ankara'da turist otobüsü görünce duygulanıyorum. Ankara'yı dert edinen çok az kişi var. İnsanlar artık deniz, kum, güneş tatili yerine şehri gezmek, tarihi yerleri gezmek istiyorlar. Artık Ankara'ya günde 50 turist otobüsünün geldiğini, Anıtkabir, Ulus Bölgesi gibi yerleri gezdiklerini görmek istiyorum" dedi.