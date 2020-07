Büyükşehir’den Balâ’ya hizmet gelmiyor!

Balâ Belediye Başkanı Ahmet Buran Ankara Büyükşehir Belediyesi temmuz ayı meclis toplantısında 1 yıl içinde Büyükşehir Belediyesi'nin ilçedeki faaliyetlerinin yetersiz olduğunu aktardı ve ilçenin sorunlarını anlattı: Başkan Buran şöyle konuştu: "Grup yollarımızın durumu çok kötü bir an önce yapılması gerekiyor. Yollarımızın yapılmasını hemşerilerimiz dört gözle bekliyor. Balâ'mızda Afşar mahallemizden sonra yapılması gereken 130 km grup yolumuz var. Yollarımızın durumu çok kötü bir an önce yapılması gerekiyor. Yaylalıözü-Sofular arası, Sofular-Belçarsak-Derekışla arası, Kesik köprü-Tepeköy- Küçük camili-Büyük camili-Bektaşlı arası, Balâ- Aşıkoğlu-Aydoğan-Ergin arası, Balâ-Abazlı-Yöreli-Koçyayla- Ahmetçayırı arası, Suyugüzel- Eğribasan-Sarıhüyük-Büyük camili arası... Bu yolların yapılmasını hemşerilerimiz dört gözle bekliyor.""Parklar, yeşil alanlar, mezarlıklar, orta refüjler ve ilaçlamayı hala Balâ Belediyesi olarak biz yapıyoruz. Bu konuda Büyükşehir'den hareket bekliyoruz. Balâ, tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlıyor. Hayvancılık konusunda biz, Bala olarak ilçelerimiz arasında birinciyiz. (200bin Koyun 56 bin sığır) Bakanlıktan Entegre tesis ve mezbahane için 17 dönümlük yer aldık. Bu konuda da Büyükşehir Belediyemizle birlikte ortak çalışma yapmak istiyoruz. Entegre süt ve mezbahane için tamam demiştiniz. Sunumunuzda sulu tarım ile çalışmalar devam ediyor dediniz. İnşallah bununla ilgili somut bir şeyler görmek istiyoruz. Bu konuyla ilgili toplanalım üzerimize düşen neyse yapalım.""İlçemizde su ve kanal sorunu da mevcut. 55 mahallemiz var. 45 mahallemizin kiminin suyu yok kiminin kanalı yok. Bu sorunları da yatırım planına bir an önce alırsanız hemşerilerimiz adına seviniriz. Uzak ilçeler, gözden ırak olanlar gönülden de ırak olmuyordur inşallah."