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Kızılcahamam’da trafik kazası: 5 yaralı

Giriş Tarihi: 23.7.2020 ABONE OL
Kızılcahamam’da trafik kazası: 5 yaralı
KIZILCAHAMAM'DA işçi servisiyle otomobil'in çarpışması sonucunda 5 kişi yaralandı. Kaza, Kızılcahamam D 750 karayolu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre D-750 karayolu üzeri Çerkeş sapağında 34 NN 3894 plakalı otomobille 06 MA 1512 plakalı işçi taşıyan servis çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobilde bulunan 4 kişi yaralanırken, serviste bulunan 1 kişi de yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar Polis ve Sağlık Ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekibi yaralıları Kızılcahamam Devlet Hastanesi'ne sevk etti. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
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Kızılcahamam’da trafik kazası: 5 yaralı
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