Mamak’ta 1205 hak sahibi evlerine kavuştu

MAMAK Belediyesi ve TOKİ işbirliğiyle uygulanan Altıağaç-Karaağaç-Hüseyingazi Kentsel Yenileme Projesi 2.3. ve 4. Etap kapsamında 1205 konutun kura çekim programında hak sahipleri kura ile evlerine kavuştu. Mamak Belediyesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kongre Merkezi'nde gerçekleşen programa Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, meclis üyeleri, başkan yardımcıları ve vatandaşlar katıldı. Programda maske, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına dikkat edilirken, kuraları çekilen vatandaşlar da pandemi sebebiyle çekilişin hemen ardından salondan ayrıldı.Hedeflerinin her alanda yükselen bir ilçe inşa etmek olduğunu belirten Başkan Köse "İlçemiz artık kentsel dönüşüm projeleri ile adeta model alınan ve modern yapılara kavuşan bir ilçe. Muhteşem bir yaşam alanı üzerine oturtulan proje ile üç mahallemizde adeta yeni bir yaşam başlıyor. Toplam 4 etaptan oluşan projenin 1.etabında 869 konuttan 386'sı hak sahiplerine teslim edildi" dedi.