Ankara Demirspor için kritik maç

TFF 2. Lig play-off yarı final maçları bugün oynanacak. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Antalya'da oynanacak yarı final maçlarında rakiplerine üstünlük sağlayacak takımlar, finale yükselecek. TFF 2. Lig'de play-off yarı finalinde saat 20.00 Ankara Demirspor, Tuzlaspor ile Antalya'da karşı karşıya gelecek.
Calista Sports Center'da İstanbul ekibini alt edip TFF 1. Lig için final maçına yükselmek istiyor.
AZ KALSIN KAPANIYORLARDI
Yarı finalin diğer ayağında ise saat 22.00'de Manisa FK ile Sancaktepe FK ile yine Antalya'daki Titanic Mardan'de kozlarını paylaşacak. Yarı finali geçecek takımlar, 28 Temmuz'da 21.00'de Antalya Stadı'nda finalde karşılaşacak.
Hatırlanacağı üzere Ankara Demirspor kulübü, play-off'lar öncesi futbol şubesini kapatma kararı almıştı.