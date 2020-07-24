Ankara Demirspor için kritik maç

TFF 2. Lig play-off yarı final maçları bugün oynanacak. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Antalya'da oynanacak yarı final maçlarında rakiplerine üstünlük sağlayacak takımlar, finale yükselecek.Calista Sports Center'da İstanbul ekibini alt edip TFF 1. Lig için final maçına yükselmek istiyor.Yarı finalin diğer ayağında ise saat 22.00'de Manisa FK ile Sancaktepe FK ile yine Antalya'daki Titanic Mardan'de kozlarını paylaşacak.Hatırlanacağı üzere Ankara Demirspor kulübü, play-off'lar öncesi futbol şubesini kapatma kararı almıştı.