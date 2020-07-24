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’a güreş minderi desteği

Güreş Federasyonu, ’da faaliyet gösteren güreş takımlarına minder desteğinde bulundu

Giriş Tarihi: 24.7.2020 ABONE OL
Çorum’a güreş minderi desteği
Federasyonun gönderdiği minder setleri Çevre ve Şehircilik Bakan Danışmanı ve Güreş Federasyonu Asbaşkanı Zeki Gül'ün katıldığı törenle temsilcilere dağıtıldı. Törene; Çevre ve Şehircilik Bakan Danışmanı ve Güreş Federasyonu Asbaşkanı Zeki Gül'ün yanı sıra Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, Mecitözü Belediye Başkanı Veli Aylar, Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer ile kulüplerin temsilcileri katıldı. Güreş Federasyonu Asbaşkanı Zeki Gül, Yalova'daki toplantı sonrası takımlara yardım desteğinde bulunma kararı aldıklarını belirterek, "Çorum'a yiğidin harman olduğu yere, güreşin gerçekten çok önemsendiği yerlere ilçemize ve ilimize karınca kararınca federasyon başkanımız ile görüşerek bu kararımızın olanaklarını sağladık. Başka illere de yardımlarımızı götüreceğim. Bu minderlerin üzerinde inşallah güreş yapılır, sporcu sayısı artar" diye konuştu.
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Çorum’a güreş minderi desteği
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