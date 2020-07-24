Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Bölgeler Haberleri Ankara Başkent Haberleri Dondurma satış ve imalatında sıkı denetim

Dondurma satış ve imalatında sıkı denetim

Giriş Tarihi: 24.7.2020 ABONE OL
Dondurma satış ve imalatında sıkı denetim
YENIMAHALLE Belediyesi ilçedeki miniklerin vazgeçilmez yaz lezzeti dondurmayı mercek altına aldı. Zabıta ekipleri, yaz sıcaklarının artması sonucu tüketiminde büyük artış yaşanan dondurma ve buna bağlı pastane, imalat yerlerinde denetim yaptı. Rengârenk, çeşit çeşit aromalarıyla pastane vitrinlerini süsleyen dondurma yaz kabusu olmasın diye yoğun mesai yapan ekipler, vatandaşların sağlıksız ve hijyenden uzak gıda ürünlerini tüketmelerini engellemek amacıyla pastane ve imalathaneleri didik didik etti.
ARKADAŞINA GÖNDER
Dondurma satış ve imalatında sıkı denetim
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA