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Faytondan özgürlüğe

Giriş Tarihi: 24.7.2020 ABONE OL
Faytondan özgürlüğe
ALTINDAĞ Belediyesi, İzmir'de ulaşımdan çektirilen 6 fayton atına sahip çıktı. Altınköy Açık Hava Müzesi'nde bulunan at çiftliğine yerleştirilen atlar, ziyaretçilerin neşe kaynağı oldu. Fayton atlarının kötü muameleye maruz bırakılması üzerine Türkiye genelinde çeşitli illerde faytonculuk faaliyetlerinin yasaklanması pek çok atı özgürlüğüne kavuşturdu. Faytonların İzmir'de de ulaşımdan çektirilmesinin ardından 6 fayton atı, Altındağ Belediyesi tarafından koruma altına alındı. Atlar, Altınköy Açık Hava Müzesi'ne getirilerek doğal hayata bırakıldı. Altınköy'ün neşe kaynağı olan atlar, doğal hayata kısa sürede uyum sağladı. Atların bakımları Altındağ Belediyesi veteriner hekimleri ve seyisler tarafından düzenli olarak yapılıyor.
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Faytondan özgürlüğe
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