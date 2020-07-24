Hani verdiğin sözler

Yönetimde şeffaflıktan adaletten, hak yememekten yana olduklarını ifade eden CHP'li yönetim verdiği sözleri seçilince unuttu. Sürekli geçmiş yönetimi eleştiren yeni yönetim, Ankaralılar için yeni hizmette bulunmadı. Belediye bünyesindeki şirketler skandallarla çalkalandı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın 1 yıllık icraatlarının değerlendirildiği 2019 faaliyet raporu Temmuz ayı meclis toplantısında kabul edildi. AK Parti'li belediye meclis üyeleri raporu faaliyetsizlik raporu olarak nitelendirdi. İşte Başkan Mansur Yavaş'ın 1.5 yıllık görev süresinde tutmadığı sözlerden birkaçı:'Belediyeyi rozetsiz şekilde yönetelim' dedi, belediyenin sosyal yardımda bulunduğu vatandaşlara parti ayrımı yaparak yardımları kesti. Şeffaf yönetim sözü verdi, o söz de 7 ay sonra unutuldu. 'Ankaralı suyu pahalı içiyor dedi', geçtiğimiz ay Ankaralıların faturaları kabardı, faturalar 2-3 katına çıktı."Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından yürütülen proje kapsamında dar gelirli ailelerin çocuklarının servis ücretlerinin ödenmesinin dışında toplu taşıma araçlarını kullanan öğrencilere de ANKARAKART bakiyesi yüklenecek. Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal yardımlarından yararlanan ailelerin içinde 6 bin 553 öğrencinin otobüs kartı ücretsiz karşılanacak" denildi, fakat tüm bu sözler havada kaldı.Seçimden önce 'Su ucuz olacak' dedi. Pandemi döneminde Büyükşehir, su faturası okuması yapamayacağını, sayaçların süreç sonunda faturalandırılacağını, müjde gibi sundu. AK Parti döneminde yapılan su indirimiyle birlikte 50-60 liraya inen bir evin faturası salgın sonrasında gelen faturalarla 300-400 TL'leri gördü.Defalarca "Kimsenin ekmeğiyle oynamayacağım, kameralara karşı namus ve şeref sözü veriyorum, kimseyi ekmeğinden etmeyeceğim" dedi. Bu sözünü de tutmadı. Büyükşehir 500'e yakın kişinin ekmeğiyle oynadı ve işten attı. Liyakat sözünü hiçe sayarak partizanlık yaparak 3 bin 500 kişiyi işe aldı.Kahramankazanlı çiftçiler Büyükşehir'in domates fidesi desteği için başvurdu. Dikim dönemi geldiğinde destek iptal edildi. Çiftçiler kandırıldı. Çiftçinin imdadına ilçe belediyesi koştu. Daha sonra çiftçi Büyükşehir'den vana istedi. Kahramankazan Belediyesi'nden fide desteği alan çiftçilere bu kez de vana da vermedi.Sözde demokrat Yavaş mecliste muhalifleri konuşturmak istemedi. Seslerini kıstı. Eleştirilere tahammülsüz davrandı. Sinirlendi. İtiraz edenleri "Savcılığa git" diye azarladı.'Şeffaf belediyecilik yapacağız, ihaleleri ve meclis toplantılarını canlı yayınlayacağım' dedi şeffaflık 7 ay sürdü. Meclisi Mansur Yavaş yönetmediği zamanlarda canlı yayın yapılmadı. Tepkiler üzerine 'Teknik arıza var' denilip yayınlara başlandı.Seçimden önce "Büyükşehir'in kaynakları her şeye yeter" dedi. 15 aylık dönemde günlerini meclisten borç istemekle geçirdi. Belediyenin kendi kaynaklarını kullanılmasını isteyen muhalefeti "Sizi bilbordlara televizyonlara şikâyet ederim" diye tehdit etti.İlçe belediyeleri ile ortak çalışma yapmaktan kaçındı. İlçe belediyelerine parti ayırımı yaptı. AK Partili ve MHP'li ilçe belediyelerine uzak durdu.Büyükşehir görme engelliler için futbol sahası yaptı. Saha 2016 yılında açıldı. 15 Temmuz Akıncılar Görme Engelliler Spor Kulübü'ne tahsis edildi. Başkanlık koltuğuna oturan Mansur Yavaş, Engelliler Haftası'nda tesisi sporcuların elinden aldı. Bir gün sonra geri adım atıldığı açıklandı. Ama söz yerine getirilmedi.Sosyal yardımları birer sosyal algı çalışmasına dönüştürdü. İlk sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu gün "Pazarcıların ellerinde kalan malları biz alacağız, pazarcı kardeşlerimizi mağdur etmeyeceğiz" dedi. Pazarcılar "Mallarımızı almadı" diyerek Yavaş'ı yalanladı. Pazarcının malı elinde kaldı ve çürüdü.Yavaş seçimden önce gaziler otoparkını ziyaret etti. Ruhsat sözü verdi. Koltuğa oturduktan sonra ekipleri otoparkı yerle bir etti.Korona günlerinde kağıt toplayıcılarının çalışması yasaklandı. Yavaş durumdan yararlanarak imaj peşine düştü. Zor durumdaki kâğıt toplayıcılarına yardım edeceğini söyledi. Birkaç kişi dışında kimseye ulaşılmadı. Dernek üyeleri 'Başkan bizi de kandırdı" dedi.Seçim öncesi herkese yardım kartı verip bu kartlara para yükleyeceğini söyledi. Seçimden sonra bu projesini de uygulayamadı.Büyükşehir Meclis Üyesi Rüştü Biçer, Yavaş'ın seçimden önce Pursaklar için verdiği sözleri tutmadığını söyledi. Havaalanı metrosu için asfalt sözü verdi tutmadı.