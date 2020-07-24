Sincan’da kurban kesimi eğitimi semineri

Sincan Belediyesi yaklaşan kurban bayramı öncesi önemli bir eğitim semineriyle göz doldurdu. Koronavirüs sürecinde kurban keserken dikkat edilmesi gereken hususlar ve hijyen kuralları ayrıntılarıyla ele alındı. Farklı alanlardan uzmanların katıldığı seminer vatandaştan tam not aldı. Vatandaşın koronavirüs salgınından etkilenmemesi için aylardır özverili bir çalışma yürüten ve ilçe genelinde dezenfekte edilmedik yer bırakmayan Sincan Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi önemli bir eğitim semineri düzenledi. Seminerde Covid-19 sürecinde kurban kesiminde dikkat edilecek hususlar anlatıldı. Dini vecibelerini yerine getirecek olan vatandaşların kurban alırken ve keserken nelere dikkat etmesi gerektiği, hijyen konusunda yapılması gerekenler sıralandı. Sincan Müftüsü Mevlüt Topçu, Ankara Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Hüseyin Tanrıverdi, Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Fazlı Yalçındağ ve Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ufuk Tansel Şireli'nin katıldığı seminer büyük beğeni topladı.