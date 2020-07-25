AVM ziyaretçilerine çok önemli uyarılar

Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, alışverişin yoğunluk kazandığı Kurban Bayramı öncesi AVM'lerde dikkat edilmesi gereken hususları anlattı. Sosyal mesafe unutulmamalı. AVM içerisinde tüm hijyen çalışmalarının yapılması yanında ziyaretçilerin de kuralları ihlal etmeden ve sosyal mesafeyi göz ardı etmeden ihtiyaçlarını karşılamasının büyük önem taşıyor. Yürüyen merdivenlerde 3 basamak ara bırakmalı. Sürekli temizlense de risk oluşturabileceğinden merdiven bantlarına dokunmayın. Asansörler minimum ölçüde kullanılmalı. Pandemi öncesinde yoğunluk gösteren asansörler şu an çok kullanılmıyor. Yemekte kalabalık gelindi ise farklı masalara oturulmalı. Son dönem vakalarında aynı aileden hastalananların fazla olduğunu gözlemliyoruz. Ailemden bana bulaşmaz diye düşünüyorlar, bu yanlış. Yemek yerken maskemizi çıkaralım, ancak yemeğimiz bitince muhakkak maskelerimizi takalım. Çocuklar da maske takmalı. Türkiye'deki vakaların yüzde 5'i 18 yaş altında.