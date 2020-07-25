Gölbaşı’nda ‘Kurban Kesim Elemanı’ kursu

Belediyesi, Gölbaşı Tarım ve Orman Müdürlüğü, Gölbaşı Halk Eğitimi Merkezi ve Gölbaşı Müftülüğü ortaklığında Gölbaşı Belediyesi Kurban Pazarı ve satış yerinde Kurban Satıcılarına 'Kurban Kesim Elemanı Kursu' eğitimi verildi. Oğulbey Mevkii'nde "Kurban Kesim Elemanı" kurslarına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek her gün 8 saat devam edecek olan eğitimlerde "İş Sağlığı ve Güvenliği", "Kurban Kesmenin İslamiyet'teki Yeri ve Önemi" ile "Kurban Kesim İşlemi" olmak üzere üç ana modülden oluşan eğitimler verileceğini aktardı.