Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Bölgeler Haberleri Ankara Başkent Haberleri Gölbaşı’nda ‘Kurban Kesim Elemanı’ kursu

Gölbaşı’nda ‘’ kursu

Giriş Tarihi: 25.7.2020 ABONE OL
Gölbaşı’nda ‘Kurban Kesim Elemanı’ kursu
GÖLBAŞI Belediyesi, Gölbaşı Tarım ve Orman Müdürlüğü, Gölbaşı Halk Eğitimi Merkezi ve Gölbaşı Müftülüğü ortaklığında Gölbaşı Belediyesi Kurban Pazarı ve satış yerinde Kurban Satıcılarına 'Kurban Kesim Elemanı Kursu' eğitimi verildi. Oğulbey Mevkii'nde "Kurban Kesim Elemanı" kurslarına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek her gün 8 saat devam edecek olan eğitimlerde "İş Sağlığı ve Güvenliği", "Kurban Kesmenin İslamiyet'teki Yeri ve Önemi" ile "Kurban Kesim İşlemi" olmak üzere üç ana modülden oluşan eğitimler verileceğini aktardı.
ARKADAŞINA GÖNDER
Gölbaşı’nda ‘Kurban Kesim Elemanı’ kursu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA