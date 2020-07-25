Hedef güzel kapanış

ençlerbirliği, Süper Lig'de bugün son maçında Beşiktaş'ı konuk edecek.Geçen hafta alınan sonuçların ardından ligde kalmayı garantileyen ve 9 galibiyet, 9 beraberlik ve 15 yenilgi alan Başkent ekibi, 36 puanla 12. sırada bulunuyor. Kendisi için prestij maçına çıkacak.Önceki gün yemekte bir araya gelen Hamza Hamzaoğlu yönetimindeki kırmızısiyahlı ekip, son maçından galibiyetle ayrılıp sezonu mutlu bitirmek istiyor.Beşiktaş ile Gençlerbirliği, Süper Lig'de 92. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan maçlarda siyah-beyazlıların 52 galibiyetine karşılık,Lig maçlarında Beşiktaş'ın 147 golüne Gençlerbirliği 63 golle karşılık verdi. Sezonun ilk yarısındaki karşılaşmada Beşiktaş, rakibini 4-1 mağlup etmişti.Siyah-beyazlılar, başkentte yapılan 45 lig maçının 21'ini kazandı, 7 kez yenildi, 17 karşılaşmada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı.Testler negatif sonuçlandıGENÇLERBIRLIĞI,Beşiktaş maçı öncesi yapılan Kovid-19 testlerinde pozitif bulguya rastlanmadığını açıkladı. Futbolcular, teknik heyet ve personele uygulanan testlerinin negatif çıktığı belirtildi.