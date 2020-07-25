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Ligde son randevu

Ankaragücü, deplasmanda Denizlispor’a 21.00’de konuk olurken, ’de bu sezonki son müsabakasına çıkacak. Üç oyuncusu cezalı olan sarı-lacivertlilerde sakat yok. Ev sahibi ise 1 puan alması durumunda ligde kalacak

Giriş Tarihi: 25.7.2020 ABONE OL
Ligde son randevu
Süper Lig'de dipte bulunan ve küme düşmesi kesinleşen Ankaragücü, bugün Yukatel Denizlispor ile karşılaşacak. Ege ekibine deplasmanda konuk olacak Başkent temsilcisi için bir anlam ifade etmiyor. Denizli Atatürk Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Alper Ulusoy yönetecek. Sarılacivertli takımda, sakat futbolcu bulunmazken, Antalyaspor maçında kart görerek cezalı duruma düşen Pinto, Faty ve Pazdan, bu maçta forma giyemeyecek. 35 puanlı 14. sıradaki Ege ekibi, küme düşmesi kesinleşen Ankaragücü önünde 1 puan alması durumunda ligde kalacak. Denizli mağlup olması halinde ise rakipleri 35 puanlı Ç.Rizespor, 32'şer puandaki Yeni Malatyaspor ve Kayserispor'un maçlarının sonucunu beklemeye geçecek.
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Ligde son randevu
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