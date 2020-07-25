Ligde son randevu

üper Lig'de dipte bulunan ve küme düşmesi kesinleşenEge ekibine deplasmanda konuk olacak Başkent temsilcisi için bir anlam ifade etmiyor.Sarılacivertli takımda, sakat futbolcu bulunmazken, Antalyaspor maçında kart görerek cezalı duruma düşen Pinto, Faty ve Pazdan, bu maçta forma giyemeyecek. 35 puanlı 14. sıradaki Ege ekibi, küme düşmesi kesinleşen Ankaragücü önünde 1 puan alması durumunda ligde kalacak.