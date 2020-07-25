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Mamak Belediyesi ile işbirliği

Giriş Tarihi: 25.7.2020 ABONE OL
Mamak Belediyesi ile Gazi Üniversitesi işbirliği
MAMAK Belediyesi ve Gazi Üniversitesi arasında akademik, sosyal ve kültürel konular kapsamında iş birliği içeren protokol imzalandı. Gazi Üniversitesi Rektörlük binasında gerçekleşen protokol töreninde, mutabakat zaptı Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ve Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Uslan tarafından imzalandı. İş birliğinin Mamak'ta gerçekleşecek projelere önemli katkılar sağlayacağının altını çizen Başkan Köse, "Bilgi güçtür, bilgiye ulaşmanın en rahat sağlandığı yerler üniversitelerdir. Gazi Üniversitesi ile belediyemiz arasında yapılan bu protokolü bizler çok önemsiyoruz. Umarım hem belediyemiz hem de üniversitemiz şehrimiz açısından çok güzel projelere imza atar" dedi.
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Mamak Belediyesi ile Gazi Üniversitesi işbirliği
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