Otomobil almak isterken dolandırılan profesörden uyarı

oturan, Anadolu Üniversitesi Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Levent Eraslan, hem e- ticaret sitesinde ilanını gördüğü otomobili almak isterken dolandırıldı hem de dolandırıcılar adını kullanarak, 3 ay sahte araç satışı yaptı. 3 ay boyunca karakola gitmek zorunda kalan Prof. Dr. Eraslan, sanal ortamdaki dolandırıcılara karşı vatandaşları uyardı. Youtube, Facebook, Instagram gibi sosyal medya platformlarından sonra Türkiye'nin en çok ziyaret edilen internet platformu olan e-ticaret sitelerinde son dönemde yaşanan çok sayıda sahte içerik ve dolandırıcılık vakaları dikkat çekti. E-ticaret platformlarında özellikle otomobil almak isterken dolandırılanların şikayetleri, bu tür sitelerin güvenlik açıkları bulunduğu iddialarını tekrar gündeme getirdi. İddiaya göre bu tür sitelerin güvenlik açığından faydalanarak dolandırıcılar da ilan verebiliyor. Aynı ilanlar farklı ticari sayfalarda farklı telefon numaralarıyla açılırken, ilan için sahte telefon numaraları kullanılıyor. İlanlar alıcıları cezbetmek için çok uygun fiyatlarla ve 'acil satış' koduyla veriliyor, ayrıca sektörde tanınan firmaların isimleri kullanılarak alıcıların güveni sağlanıyor. Ayrıca sitenin güvenlik açıkları nedeniyle dolandırıcılar, kullanıcıların hesaplarına girerek kayıtlı kredi kartı bilgilerini çalabiliyor, kullanıcıların adına sahte ilanlar verip dolandırıcılığı bu yolla sürdürebiliyor.