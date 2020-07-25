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Pazarda sosyal mesafe unutuldu

’da, semt pazarında yoğunluk yaşanırken, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sosyal mesafe kuralı ihlal edildi

Giriş Tarihi: 25.7.2020 ABONE OL
Pazarda sosyal mesafe unutuldu
ÇANKAYA'DA kurulan Yenişehir Pazarı'nda Kurban Bayramı öncesi alışveriş yoğunluğu yaşanırken, koroavirüse karşı alınması gereken tedbirlere uyulmadı. Alışveriş yapan vatandaşların tezgahlarda oluşan yoğunlukta sosyal mesafe kuralını ihlal ettiği, neredeyse iç içe alışveriş yaptığı görüldü. Tezgahlar arasında olması gereken 3 metre mesafe kuralının da ihlal edildiği, bazı pazarcı esnafının ise maske takmadığı görüldü. Vatandaşların bazıları maskeyi olması gerektiği gibi takarken, bazıları ise çenelerine indirerek alışverişe devam etti.
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Pazarda sosyal mesafe unutuldu
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