Sağlıklı görünen hayvanların iç organlarında enfeksiyon olabilir

Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Hüseyin Tanrıverdi, kurban etinden koronavirüs bulaşmadığını ancak sağlıklı görünen hayvanların dahi iç organlarında bazı enfeksiyon hastalıkları taşıyabildiklerini söyledi. Tanrıverdi, "Vatandaşların, kurban kesiminden sonra mutlaka veteriner hekimlere kontrol ettirmeleri gerekiyor" dedi. Ankara Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Hüseyin Tanrıverdi, Kurban Bayramı'nda alınan önlemlere ek olarak koronavirüs salgınına ilişkin tedbirlerin de alınması gerektiğini söyledi.