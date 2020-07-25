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Saman yüklü tır alev alev yandı

’de elektrik tellerine temas eden TIR’ın dorsesindeki samanlar alev alev yandı

Giriş Tarihi: 25.7.2020 ABONE OL
Saman yüklü tır alev alev yandı
KIRIKKALE'NIN Sulakyurt ilçesinde İbrahim Acar idaresindeki 71 EY 482 plakalı saman yüklü TIR, seyir halinde ilerlerken enerji nakil hatlarına temas etti. Tellerin kıvılcım saçmasıyla balya halindeki samanlar alev aldı. Acar, aracını dorseden çıkartıp uzaklaştırdı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede tüm dorseyi sardı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen Sulakyurt Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İş makinelerinin de yardımıyla yangın 2 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü. Yangın sonrası büyük çapta maddi hasar meydana geldi.
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Saman yüklü tır alev alev yandı
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