Türk Telekom’dan çifte transfer

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Türk Telekom, daha önce NBA'de de oynayan Kanadalı oyun kurucu Tyler Ennis ve ABD'li forvet Sam Dekker'ı transfer etti. Başkent kulübünden yapılan açıklamada, Ennis ve Dekker ile sözleşme imzalandığı belirtildi. İki basketbolcunun kariyerleri hakkında bilgilerin de verildiği açıklamada,Türkiye'yi yeni sezonda da FIBA Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek Türk Telekom, transfer çalışmaları kapsamında daha öncesözleşmesini uzatmış, Galatasaray Doğa Sigorta'danBeşiktaş Sompo Sigorta'danAfyon Belediyespor'danve Baskonia'dankadrosuna katmıştı.