Zehir tacirlerine operasyon

bilgiye göre, Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kentte uyuşturucu operasyonu düzenledi. Uyuşturucu madde ticareti yapan ve uyuşturucu madde kullanımında yer temin eden şahıslar üzerinde il merkezinde yapılan eş zamanlı operasyonda 17 gram esrar, 2 gram eroin, 1.5 gram Afgan sakızı, içerisinde eroin maddesi olan ve kullanıma hazır 2 adet enjektör ile düzenek ele geçirildi. Çalışma kapsamında şahıslara eroin maddesi temin eden S.Y. isimli şahıs yakalanırken tahkikat sonrasında H.S.Y., M.Ü., B.Ç. ve S. H. isimli 4 şahıs hakkında 'uyuşturucu madde kullanmak' suçundan işlem başlatıldı. Operasyon kapsamında M.A., S.B. ve S.Y. isimli 3 şahıs hakkında 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan, F.C. isimli şahsa da 'Uyuşturucu Madde Kullanımını kolaylaştırmak ve yer temin etmek' suçundan işlem yapıldı. Gözaltına alınan 4 şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.