Ankara demir gururla veda etti

FF 2. Lig play-off mücadelesi yarı finalinde Tuzlaspor'a 2-0 mağlup olan Ankara Demirspor finalin kapısından döndü. Play-Off çeyrek final maçında Sakaryaspor'u 2-1'lik skorla yenerek yarı finale yükselen Başkent ekibi önceki gün final için sahadaydı. Antalya'da Belek turizm merkezindeki Calista Sports Center sahasında oynanan 2. Lig play-off yarı finalinde Ankara Demirspor ile Tuzlaspor karşı karşıya geldi.TUZLA, MANİSA FK İLE EŞLEŞTİAtışı kullanan Batuhan Karadeniz takımını 1-0 öne geçirdi. 64'üncü dakikada gelişen Tuzlaspor atağında ceza sahasında Batuhan Karadeniz'e yapılan müdahale nedeniyle hakem ikinci kez penaltı noktasını işaret etti.Sahadan 2-0 üstün ayrılan Tuzlaspor maçın sonucunda finale yükselen taraf oldu. Tuzlaspor finalde Sancaktepespor'u eleyen Manisa FK ile karşılaşacak. Final karşılaşması 29 Temmuz salı günü Antalya Stadı'nda oynanacak.