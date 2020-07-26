Ankara demir gururla veda etti

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FF 2. Lig play-off mücadelesi yarı finalinde Tuzlaspor'a 2-0 mağlup olan Ankara Demirspor finalin kapısından döndü. Play-Off çeyrek final maçında Sakaryaspor'u 2-1'lik skorla yenerek yarı finale yükselen Başkent ekibi önceki gün final için sahadaydı. Antalya'da Belek turizm merkezindeki Calista Sports Center sahasında oynanan 2. Lig play-off yarı finalinde Ankara Demirspor ile Tuzlaspor karşı karşıya geldi. İlk yarısında gol sesi çıkmayan maçın 62. dakikasındaki Tuzla atağında ceza sahasındaki müdahale sonucu hakem penaltı noktasını gösterdi.
TUZLA, MANİSA FK İLE EŞLEŞTİ
Atışı kullanan Batuhan Karadeniz takımını 1-0 öne geçirdi. 64'üncü dakikada gelişen Tuzlaspor atağında ceza sahasında Batuhan Karadeniz'e yapılan müdahale nedeniyle hakem ikinci kez penaltı noktasını işaret etti. Atışı kullanan Batuhan Karadeniz kendisinin ve takının ikinci golünü kaydetti: 2-0.
Sahadan 2-0 üstün ayrılan Tuzlaspor maçın sonucunda finale yükselen taraf oldu. Tuzlaspor finalde Sancaktepespor'u eleyen Manisa FK ile karşılaşacak. Final karşılaşması 29 Temmuz salı günü Antalya Stadı'nda oynanacak.