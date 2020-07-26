Başkent Ankara’nın 100’üncü yıl kutlama hazırlıkları ATO’da başladı

SAKARYA Meydan Muharebesi'nin 2021 yılındaki 100'üncü yıl etkinlikleri ve Başkent'te gerçekleştirilecek 100'üncü yıllar kutlamaları için Ankara Ticaret Odası'nın Duatepe Hizmet Binası'nda gerçekleştirilen hazırlık toplantısına ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Ankara Kent Konseyi (AKK) Başkanı ve ATO Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz, ATO Başkan Yardımcısı Temel Aktay, Ankara İl Kültür Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu, Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Hacı Ali Bozkurt ile Ankara Büyükşehir Belediyesi, Polatlı Belediyesi, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) ve Ankara Kent Konseyi'nden temsilciler katıldı.

ORTAK ÇALIŞMA

Toplantının açılışında konuşan ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Sakarya Meydan Muharebesi ve Başkent'teki diğer 100'üncü yılların coşku ve heyecanla kutlanması için paydaşların tamamının birlikte hareket etmesi gerektiğini kaydetti. Kültürel ve tarihi miraslara sahip çıkarak gelecek nesillere aktarmanın önemli olduğunu kaydeden Baran, "Ülkemiz ve Başkentimiz açısından dönüm noktası olan tarihi değerlerimizin 100'üncü yıllarını coşku ve heyecan içerisinde kutlamak ve bunu gelecek nesillere aktaracak eserleri ATO olarak Başkentimize kazandırmak istiyoruz" dedi.