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Başkentte 55 kilogram esrar ele geçirildi

Giriş Tarihi: 26.7.2020 ABONE OL
Başkentte 55 kilogram esrar ele geçirildi
BAŞKENTTE yol kontrol noktasında durdurulan bir araçta yapılan aramada, 55 kilogram esrar ele geçirildi, olayla ilgili iki şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ankara'ya bir araçla yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği ihbarı üzerine çalışma başlatan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, söz konusu aracı dün Gölbaşı uygulama noktasında durdurdu. Araçta yapılan aramada, 255 paket halinde 55 kilogram plaka esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan iki şüpheli hakkında "uyuşturucu-uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan adli işlem başlatıldı.
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Başkentte 55 kilogram esrar ele geçirildi
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