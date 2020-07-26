İçişleri Bakanlığı’ndan ‘Kurban Bayramı Trafik Tedbirleri’ talimatı

Bakanlığı'nca, 81 il valiliğine '2020 Kurban Bayramı Trafik Tedbirleri' konulu talimat gönderildi. Talimata göre; 29 Temmuz-4 Ağustos'ta karayollarında toplam 162 bin 832 emniyet ve jandarma trafik personeli görev yapacak. Mevsimlik tarım işçilerini taşıyan araçların 24.00-06.00 saatleri arasında şehirler arası yolculuk yapmalarına izin verilmeyecek. 81 İl Valiliğine, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu imzalı gönderilen '2020 Kurban Bayramı Trafik Tedbirleri' konulu talimatta, koronavirüse yönelik alınan tedbirlere uygun olarak, vatandaşların güvenli bir şekilde seyahatlerinin sağlanması için yoğun trafik tedbirleri planlandığı ifade edildi. Bu kapsamda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başta olmak üzere Bakan Yardımcıları, Jandarma Genel Komutanı, Emniyet Genel Müdürü, tüm vali ve kaymakamların yanı sıra Emniyet Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcıları ve daire başkanları, Jandarma Genel Komutanlığı komutan yardımcıları, Jandarma Bölge Komutanları, Jandarma Eğitim-Komando Tugay Komutanları ve daire başkanları, il-ilçe emniyet-jandarma, müdür-komutanların, vatandaşlarla beraber yollarda olacağı, denetimleri yerinde inceleyeceği belirtildi.