Kaçak içkiden ölüme 25 yıl hapis talebi

Elmir (55) arkadaşı O.Y.'nin evinde alkol aldıktan sonra metil alkol zehirlenmesi sonucu yaşamını yitirdi. Ölüme neden olan kaçak içkiyi ürettiği belirlenen O.Y. ile M.G. hakkında 'olası kasıtla öldürme' suçundan 25'er yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı. Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre Şengül Elmir, 21 Mart 2020 tarihinde kaldırıldığı Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesinde hayatını kaybetti. Adli Tıp Kurumu, Elmir'in metil alkol zehirlenmesi sonucu öldüğünü tespit etti. Başlatılan soruşturmada kapsamında, Elmir'in 14 yaşındaki kızı G.E'nin ifadesi alındı. G.E, 20 Mart'ta annesinin, alkol almak üzere O.Y'nin evine gittiğini, gece saatlerinde eve döndüğünü, pet şişede getirdiği alkolü de daha sonra içtiğini anlattı. Annesinin ertesi sabah uyandığında "Kızım ben hiçbir şey göremiyorum" dediğini, yalpaladığını ifade eden G.E, akşam saatlerinde hastaneye götürdükleri annesinin öldüğünü söyledi. İ O.Y. ve kadının aynı akşam eve getirdiği içkiyi aldığı M.G. gözaltına alınıp, tutuklandı. O.Y. ve M.G.'nin, kaçak içki üretimi ve satışına ilişkin POLNET kayıtlarının bulunduğu belirlendi. O.Y. ve M.G. hakkında 'olası kastla öldürme' suçundan 20 yıldan 25'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.