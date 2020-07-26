Kızılcahamam hizmet bekliyor

ABB, Kızılcahamam'da mezarlıkların bakımını üstlenmediği gibi buralarda çalışan görevlileri de çekti. Büyükşehir'in sorumluluk alanında olan yerlerde ise çevre temizliği yapılmıyor… Kızılcahamam Belediyesi araç talebinde bulundu… Araçlar tahsis edilmedi… İlçe belediyeleri tüm kısıtlı imkânlarına rağmen ilaçlamayı da kendi imkânlarıyla yapıyor… Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, Ankara Büyükşehir Belediyesi Temmuz ayı meclis toplantısında Büyükşehir Belediyesi'nin bir yıl içinde ilçedeki faaliyetlerinin yetersiz olduğunu aktardı ve ilçenin sorunlarını anlattı. Başkan Acar şöyle konuştu: "1.5 senelik süreç içerisinde Kızılcahamam olarak Ankara'ya 60 km mesafede ve dış ilçe olduğumuz için Büyükşehir'in varlığını göremediğimizden dolayı bu sıkıntıları çekiyoruz.

MEZARLIKLARI BİZ YAPTIRIYORUZ

Kızılcahamam, Ankara ilçeleri içerisinde en çok mahallesi olan ilçe. Yaklaşık 160-170 mahalle bulunmakta. Mezarlıkların bakımı ilçe belediyesine büyük yük getiriyor. Dolayısıyla biz geçen sene bu mezarlıkların bakımı ile ilgili önerge vermiştik. Önergenin görüşülmesi 1 ay sürdü. Önerge kabul edildikten sonra Kurban Bayramı yaklaştı. Bu süreçte biz bir an önce mezarlıkları bitirelim diye ilçe belediyesi olarak temizliğini üstlendik ve yaptık. Bu sene bekliyorduk ki başkanımız Mansur Yavaş mezarlıkları bu bayramdan önce temizler diye düşünürken ilçe ve merkez mezarlığındaki 4 görevliyi de geri çekti. Dolayısıyla hem köylerdeki mezarlıklar hem de ilçe merkezindeki mezarlıklar bize kaldı. Bu mezarlıklarımızın ot biçme işini temizlik işini biz belediye olarak elimizden geldiğince yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz inşallah." "Mansur başkanımıza birkaç talepte bulunduk. Bu taleplerimizden birisi de et. Etimiz meşhur. Başkana ilçenin etini satalım dedim. 'İnşallah marketlerde satılan etler Kızılcahamamdan gider' diye konuşmuştuk. Fakat Mansur başkanımızın Ankara'ya gittikten 1 ay sonra o mezbahadaki veterineri de çektiler. Dolayısıyla biz zor durumda kalmamak için hemen bünyemize bir tane veteriner aldık ve mezbahayı kendimiz işletmeye başladık. İlçemizde Büyükşehir'in bakması gereken caddeler var. Maalesef Büyükşehir sadece bir süpürge aracıyla zaman zaman süpürüyor. Yine diğer belediyelerde olduğu gibi depolama alanı olarak Kızılcahamam'da daha önce kullanılan bir çöp alanımız vardı. Daha önce iki kez ihalesi yapılmış iptal edilmiş fakat projesi hazır. Bu 15 aylık süre içerisinde maalesef bununla ilgili de herhangi bir gelişme olmadı 1 Nisan'da Büyükşehir tarafından alınan 7 tane araç vardı. Biz onları talep etmiştik. 3 kez yazıyla talep ettik. 3-4 kez Mansur Başkanla görüştük, vereceğini söylemişti. Onlarla ilgili bugüne kadar herhangi bir gelişme olmadı. Hiç araç almadık. Bunlardan birisi tuzlama aracı. Büyükşehir'in bize daha önce verdiği araçlar vardı. Biz bu araçlara yaklaşık 500 bin TL harcadık. Tamir ettik. Araç talep ettik. Ama ihale yapılmadı."



ŞEHİT VE GAZİ YAKINLARI İÇİN OTEL

"BIR de tabii sizin haberinizin olduğunu düşünüyorum yine Kızılcahamam'da düşünce güzel ama gazi ve şehit yakınlarının kalması için bir otel tadil ettiniz. Fakat bu otel 55 oda ve 110 kişi kapasiteli. Her ne hikmetse 45 kişi istihdam edildi. Şu güne kadar faaliyet göstermedi. Her zaman söylenen bir şey var bu ücretsiz izinlerle ilgili. Zannedersem şu süreçte de hepsi ücretsiz izine ayrılmışlar. Böyle de bir sıkıntı var."



1 METRE ASFALT ATILMADI

"YINE diğer belediyelerde olduğu gibi köy yollarımız var. 2014-2019 arasında yaklaşık 161 km asfalt atılmıştır. Fakat bu süreçte 1 metre asfalt atılmadı başkanım. Semer yolu var, Yıldırım yolu var. Burada saymaya gerek yok bir sürü grup yolu var. Fazla vaktinizi almak istemiyorum. Onlarla ilgili de herhangi bir gelişme olmadı. Tabii bir de bu arada sizin haberiniz olduğunu tahmin etmiyorum, yaptırmadıklarınız var. Şimdi bizim Kızılcahamam Belediyesi olarak cephe iyileştirmesi yapıyoruz ve bu cephe iyileştirmesi yaptığımız sokaklarda kaldırım çalışması yapmamız gerekiyordu. Dediğimiz gibi size ait olan caddede kaldırım çalışması yapmak için Büyükşehir'den izin istedik. İzin yazısı ile ilgili cevap 1 ay sonra geldi: 'Orada biz çalışma yapacağız kaldırım yapmayın' dediler.



COVİD19 İLAÇLAMALARINI KENDİMİZ YAPTIK

"COVID19'LA mücadeleye gelince de, başkanım bizim Büyükşehir'den ilaçlamayla ilgili bize bir araç gelmedi. Biz ilçe belediyesi olarak ilaçlamaları kendi imkanlarımızla yaptık ve hala da yapmaya devam ediyoruz. Gerek otobüsleri gerekse ticari taksileri. Tabii yine ortak şikayet başkanım. Bu ilçelerde yürütülen işlerle ilgili bizim gerek Fen İşleri bürokratları gerekse ASKİ'deki bürokratlarla ilgili hiçbir sıkıntımız yok. Fakat birileri onları engellemeye çalışıyor. Bu yapılan iş ilçe belediyesine artı yazar. Bunları yapmayın diye böyle sıkıntı ve baskılar var. Bunlardan da haberiniz olması faydalıdır."