Siteler esnafı ürünlerini internetten satacak

Mobilyacılar Odası tarafından hazırlanan proje ile siteler mobilyacıları, ürünlerini internette sergileyebilecekler. E-ticaretin yaygınlaşması ile mobilya ürünleri de internetten satılmaya başladı. Bu durumu değerlendirmek isteyen Siteler mobilyacıları, Ankara Mobilyacılar Odası önderliğinde e-ticaret sitesi kurdu. Mobilyacılar Odası Başkanı Hüseyin Taklacı, "Montaj ve teslimat sistemini tek elden gerçekleştireceğiz, tüm ürünler tek bir web sitesi altında toplanarak pazaryeri oluşturulacak, ürünler e-ticaret sitelerinde ki gibi yöntemle satışı yapıldıktan sonra, montaj ve nakliye tek bir elden sigortalı ve garantili şekilde gerçekleşecek, ayrıca tüm süreç şeffaf olarak gerçekleşecek ve takibi yapılabilecek" dedi.