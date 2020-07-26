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Siteler esnafı ürünlerini internetten satacak

Giriş Tarihi: 26.7.2020 ABONE OL
Siteler esnafı ürünlerini internetten satacak
ANKARA Mobilyacılar Odası tarafından hazırlanan proje ile siteler mobilyacıları, ürünlerini internette sergileyebilecekler. E-ticaretin yaygınlaşması ile mobilya ürünleri de internetten satılmaya başladı. Bu durumu değerlendirmek isteyen Siteler mobilyacıları, Ankara Mobilyacılar Odası önderliğinde e-ticaret sitesi kurdu. Mobilyacılar Odası Başkanı Hüseyin Taklacı, "Montaj ve teslimat sistemini tek elden gerçekleştireceğiz, tüm ürünler tek bir web sitesi altında toplanarak pazaryeri oluşturulacak, ürünler e-ticaret sitelerinde ki gibi yöntemle satışı yapıldıktan sonra, montaj ve nakliye tek bir elden sigortalı ve garantili şekilde gerçekleşecek, ayrıca tüm süreç şeffaf olarak gerçekleşecek ve takibi yapılabilecek" dedi.
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Siteler esnafı ürünlerini internetten satacak
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