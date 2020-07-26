Zerdeçalın sağlığa faydaları

ve aromatik kokuları ile sofralarımızın baş tacı olan baharatların, besin içerikleri açısından da oldukça kıymetli olduğunu söyleyen Beslenme ve Diyet Uzmanı Melis Bengisu Demirci, kullanım tarihi çok eskilere dayanan baharatların eski çağlarda yalnızca zenginlerin sofralarında kullanılabilen bir statü göstergesiyken, günümüzde çok çeşitli kullanım alanları ile sofraların vazgeçilmezi haline geldiğini bildirdi. Güven Çayyolu Sağlıklı Yaşam Kampüsü Beslenme ve Diyet Bölümünden uzman Diyetisyen Melis Bengisu Demirci, özellikle Covid-19 salgını sürecinde adı sıklıkla duyulan zerdeçalın, bağışıklık sistemini baskılayıcı hastalıklarda enflamasyonu yok etmek amacıyla kullanıldığını belirterek zerdeçalın faydaları hakkında şu bilgileri verdi: "Tatları ve kokularıyla yiyecek ve içeceklere lezzet katan baharatlar, besin içerikleri açısından pek çok antioksidanı bünyelerinde bulundururken, metabolizmayı da hızlandırıcı etki yapabilmektedirler. Hayatın her döneminde kıymetli olan yeterli ve dengeli beslenme Covid- 19 salgınının hayatımıza girmesi ile daha da önem kazanmış durumdadır. Bu dönemde ön plana çıkan zerdeçalın sağlık açısından pek çok faydası bulunmaktadır. Hint safranı olarak da bilinen zerdeçal tat olarak hafif acımsı ve görüntüde sarı turuncu rengini veren bir baharattır. Zerdeçal, doğadaki en güçlü antienflamatuar yani iltihabi reaksiyonları önleyicidir. Bu nedenle otoimmün hastalıklarda enflamasyonu yok etmek için kullanılmaktadır." Yapılan araştırmaların, zerdeçalın içerisinde bulunan curcumin adlı maddenin, kireçlenme ve eklem iltihabı gibi hastalıklara karşı faydalı olabileceğini gösterdiğini bildiren Demirci, bunun da içeriğinde curcumin bulunan zerdeçalın sağlığa faydalı olduğuna işaret ettiğini belirtti. Ayrıca bazı diğer çalışmaların, curcuminin Alzheimer, cilt hastalıkları ve yüksek kolestrole karşı koruyucu etkisi olabileceğini ortaya koyduğunu söyledi. Zerdeçalin piperinli olanının tercih edilmesi olduğunu ifade eden Beslenme ve Diyet Uzmanı Melis Bengisu Demirci, " Çünkü, piperin zerdeçalın emilimini 100 kat artırmaktadır. Bir diğer önemli husus ise pişirme tekniğidir. Zerdeçal ve karabiber baharat olarak kullanılırken curcuminin aktif hale dönüşmesi için harlı ateşte pişirilmelidir" diye konuştu.