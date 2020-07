Başkent eşekle su taşıyor

Çamlıdere Çukurören Köyü Uzunburun Mahallesi sakinleri ASKİ şebekesi olmadığı için içme sularını eşeklerle taşıyarak temin etmeye çalışıyor. Mahalle sakinleri taşıma su ile hayatlarını sürdürmek zorunda. Bu yüzen büyük sıkıtı yaşıyorlar. Rahata ermek için defalarca ASKİ Çamlıdere Şube Müdürlüğü'ne gittiler. Müdüre her seferinde su taleplerini ilettiler. Ama soruna bir çözüm bulamadılar. Çamlıdere Belediyesi kendi imkânları ile bölgeye iki su kuyusu açtı. Böylece bölgede hayvancılık yapan vatandaşların mağduriyetlerini gidermeye çalıştı. Uzunburunlular ASKİ nin kendilerine duyarsız kalmalarına isyan ediyor.



NE ELEKTRİK NE DE SU VAR

Yıl 2020 ve burası başkent Ankara'ya 120 km uzaklıktaki Çamlıdere Çukurören Köyü Uzunburun Mahallesi. Mahallede ne elektrik ne de su var. En yakın elektrik 3 kilometre uzaklıkta. Mahalleli güneş enerjisi ile elektik ihtiyacını karşılıyor ama o da yeterli olmuyor. Sık sık beyaz eşyaları bozluyor. Su olmadığından insanlar bu mahallede yaşamak istemiyor. Mahallede yaşayan Özdemir ailesi 5 yıl önce Ankara'dan köylerine göç etti. Hayvancılık yapalım köyümüzde yaşayalım diyerek ata topraklarına gelen Özdemir ailesi eşek ile evine ve hayvanlarına su taşıyor. Geçen yıla kadar 4 kilometre uzaklıktaki kuyudan su taşıyorlardı. Çamlıdere Belediye Başkanı Hazım Caner Can durumdan haberdar oldu ailenin evine 40 metre yakınına su kuyusu açtı. Evlerinde su olmayan mahalle sakinleri, ilçe belediyesinin açtığı su kuyusunda çektiği suyu kullanıyor. Başkan Can'a teşekkür eden Hakan Özdemir kuyunun kesin çözüm olmadığını ASKİ'den sürekli akan temiz su talep ettiklerini söyledi.



EŞEKLE SU TAŞIMAK ZULÜM

Köyde hayvancılıkla uğraşan tek aile Özdemir ailesi. Ailenin 50 büyükbaş hayvanı at ve eşeği var ve bu hayvanlar 60 litre su içiyor. Suyun kıymetini buraya gelince anladığını söyleyen ve besicilik yapan Hakan Özdemir, "Gençler olarak hayvancılığa yönelelim dedik ama işin tadını alamıyoruz. En büyük sıkıntımız su ve elektrik. Su olmadığında kışın 2 metre karda hayvanları sulamada zorlanıyoruz. Her hayvan 60 litre su içiyor. Ayağımıza kadar gelen su olmadığı için zorlanıyoruz. Kışın kuyulardaki sular da bitiyor. Yetkililere bildirdik. ASKİ burada çalışma yapmadı. Acaba ASKİ müdürü kendi evinde aynı sıkıntıyı çekse ne yapar? Her gün sıcak ve soğuk suları akıyor onlar için hava hoş. Şimdi havalar güzel ama kışın eşekle su taşımak zulüm" ifadelerini kullandı.



SU MUSLUKLARDAN AKSIN

'Bızler de musluğumuzdan su aksın' istiyoruz diyen İbrahim Özdemir, "Sıkıntımızı dile getirdik Hazım Başkan ASKİ'ye durumu bildirdi. 'Burada insanlar yaz kış ikamet ediyor besicilik yapıyor bunların sorununu çözelim' dedi. Çamlıdere ASKİ sürekli bahane uydurdu. İlçe belediye başkanı benim üzerime düşen neyse yapayım diyor. ASKİ buna yanaşmadı. İlçe belediye başkanımız sağ olsun kendi imkânları ile 2 su kuyusu yaptırdı. İçme suyumuzu bu kuyulardan alıyoruz ama şu an için. Hem kendi içme suyumuzu hem de hayvanlarımıza suyu buradan veriyoruz. Geçen yıl 4 kilometre uzaktan getiriyorduk bu kuyular çok iyi oldu. Ama bu kuyular kurursa ne yaparız bilemeyiz. Köklü çözüm bekliyoruz" dedi.