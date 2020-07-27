Başkentte ‘Kore Yemeği Yapma’ yarışması

GüneyKore'nin Ankara Büyükelçiliği Kültür Müsteşarlığı tarafından Kore Kültür Merkezi'nde bu yıl 7'ncisi düzenlenen etkinliğe, Kore Kültür Merkezi Müdürü Büyükelçilik Müsteşarı Dong Woo Cho, Kore Turizm Organizasyonu (KTO) İstanbul Ofisi Müdürü Lee Jaesang ile Kore kültürü ve mutfağına ilgi duyan çok sayıda kişi katıldı. Yarışmaya başvuru yapanlar arasında ön elemeyle seçilen 12 yarışmacı "Chiljeolpan'ın yanında, serbest bir çorba ve bir meze" konusunda yarıştı. Türk gıda malzemelerinin de kullanıldığı yarışmada Kore yemekleri Türk katılımcıların ellerinde şekil aldı.Cho, yarışmanın ülkesinin mutfağını tanıtmak amacıyla Kore Tarım Bakanlığının desteğiyle düzenlendiğini vurgulayarak yarışmaya ilgi duyanların sayısının her geçen yıl arttığını dile getirdi. "Yemek kültürün çok önemli bir unsuru" ifadesini kullanan Cho, bu tür yarışmalar vesilesiyle Kore yemeğini Türkiye'de tanıtmak istediklerini kaydetti. Yarışma sonunda jüri üyelerinin katılımcıların performanslarını ve yemeklerini değerlendirmesinin ardından dereceye girenler ödüllendirildi.