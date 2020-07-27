Burası 110 yıllık bir çınar

Süper Lig'den düşmesi kesinleştikten sonra lige son hafta Yukatel Denizlispor'u deplasmanda 1-0 yenerek veda eden Ankaragücü'nde cezası nedeniyle maçı locadan izleyen teknik direktör İbrahim Üzülmez maç toplantısında takıma bir konuşma yaptı. Üzülmez, "Bu kulüp 110 yıllık bir çınar. Böyle bir camianın formasının giyiyorsunuz. Sebep her ne olursa olsun aslanlar gibi çıkıp o arma için mücadele verip ve çıktığınız zamanda insanlar sizi mücadele ettiler, her şeylerini verdiler ama olmadı desinler" diye konuştu.Üzülmez yerine maçta görev yapan antrenör Ümit Şahin, geçen hafta galip gelseler durumun farklı olacağını söyledi. Şahin,ifadelerini kullandı.