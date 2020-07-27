Dijital kep atma töreni

Türkiye genelinden toplam 94 Uğur Lisesi'nde eğitim gören 7 bin 587 liseli öğrenci, düzenlenen 2019-2020 eğitim öğretim yılı mezuniyet töreninde büyük bir coşkuyla geleceğe uğurlandı. Deneyimli sunucu Zeynep Tandoğan'ın sunumuyla gerçekleşen tören, Uğur Okulları Youtube ve Instagram hesaplarından canlı izlendi. Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel, Uğur Okulları İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel, Uğur Okulları Genel Müdürü Nevzat Kulaberoğlu, BUEK eğitim yöneticileri ile çok sayıda öğretmen, öğrenci, veli ve izleyicinin katıldığı törende tüm okul birincileri adına Uğur Okulları Ankara Yaşamkent Kampüsü öğrencisi Nisan İrem Çetingök de konuşmasını gerçekleştirdi.



EN BÜYÜK SERMAYE İNSAN

Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel, öğrencilerin böyle bir okuldan mezun olmalarını çok arzu ettiklerini ve onlarla gurur duyduklarını dile getirdi. Uğur Okulları İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel öğrencilere seslenerek en büyük sermayelerinin insan olduğuna ve büyük bir ailenin parçası olduklarına değindi. Yücel; "Bundan sonra nelerle karşılacaksınız, karşınıza hangi güzellikler ya da hangi zorluklar çıkacak. Hangi basamakları çıkmanız, hangi dağları aşmanız istenecek bilmiyorum. Geriye dönüp baktığınızda gülerek anlattığınız anılarınız, ders çıkardığınız tecrübeleriniz, size zengin, güzel, yakışıklı diyen değil, "iyi insan" diyen eşiniz, dostunuz olsun" dedi. Uğur Okulları Genel Müdürü Nevzat Kulaberoğlu ise, Türkiye genelinden binlerce Uğurlu öğrencinin mezun olduğunu dile getirerek, "Sevgili öğrencilerimizin, arkadaşları ile şu an aynı mekanda olamasalar da ekran başında tek bir yürek olarak geleceğe adım atmanın heyecanını duyduğunuza kuşkum yok" dedi. Öğrencilerin dijital ortamda keplerini havaya fırlatması ile tören sona erdi. DJ Doğuş Çabakçor'un performansı ile coşan izleyiciler tören sonunda Nilipek. konseri ile de keyifli anlar yaşadı.