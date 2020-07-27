Evsel atıklar ‘Alo çöp’ ile toplanıyor

KeçıörenBelediye Başkanı Turgut Altınok, evsel atıkların adreslerden alınması için vatandaştan gelen anlık isteklere daha hızlı cevap verildiğini ve "Alo Çöp Acil" ekibinin 24 saat görevinin başında olduğunu belirtti. Altınok, "Vatandaşımız evinde bulunan eskimiş bir eşyasını atmak istediğinde belediyemizden ekip talep edebiliyor. Bu kapsamda Temizlik İşleri Müdürlüğümüze gelen talepler doğrultusunda talebin bulunduğu adrese yönlendirdiğimiz ekiplerimiz evsel atıkları kısa sür ede ortadan kaldırıyor" dedi. Başkan Altınok, Keçiören'de okul, ibadethane, cadde ve sokaklar artık daha temiz olduğunu ve ilçeyi gül suyuyla yıkadıklarını vurguladı. Keçiören Belediyesine kazandırdıkları yeni hizmet araçlarıyla tasarruf sağladıklarının bilgisini de veren Altınok ilçenin temizlik sorununu çözdüklerini söyledi. Alo Çöp Acil hizmetine ulaşmak isteyen vatandaşlar, gündüz 0312 361 10 06 - gece ise 0312 378 77 16 nolu telefon numaralarını arayarak isteklerini iletebiliyorlar.