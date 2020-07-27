Hamzaoğlu gidiyor mu?

Süper Lig'in 34. haftasında Beşiktaş'a 3-0 mağlup olan Gençlerbirliği'nde teknik direktör Hamza Hamzaoğlu, "Sezonu iyi bitirmek isterdik ama olmadı" dedi. Hamzaoğlu, maç içerisinde yakalanan pozisyonları değerlendiremediklerini söylerken, "Çok da fazla pozisyona girdiğimizi söyleyemem. Bütün emeği geçenleri tebrik ediyorum. Pandemiden sonra bu 8 maç nasıl oynanacak diye düşünüyorduk. Zor oldu ama iyi ki de oynandı. Hiç olmazsa kimsenin kafasında bir şey kalmadı. Şampiyon olan Medipol Başakşehir'i kutluyorum. Küme düşenlere de geçmiş olsun diyorum. İnşallah bunlardan ders çıkarıp tekrar Süper Lig'e geri dönerler"
ifadelerini kullandı. Gençlerbirliği'nde teknik adam olarak geleceğiyle ilgili soruya ise başkent ekibinde kalmayı istediğini belirten Hamzaoğlu şu ifadeleri kullandı:
"ÇOK DAHA İYİ BİR KADRO ŞART"
"Yönetimle görüşeceğiz. Hemen sonuçlanmayabilir. Konuşmamız gereken başka şeyler var. O şartlar oluşursa tabii ki istiyorum. Tabii ki gidenler olacak ama birçoğu kalacak. Gençlerbirliği misyonu olarak altyapısından gelişen oyuncular, Süper Lig'i yeni yeni tanıyan oyuncular kalacak ama bizim çok daha iyi bir kadroya ihtiyacımız var. Çok daha güçlü bir şekilde önümüzdeki sezona girmemiz lazım.
Çünkü bu sene bunu çok iyi tecrübe ettik. Allah muhafaza bu sene kötü bir sonuçla da bizim adımıza bitebilirdi. Ben oyuncularımın hepsini yine de tebrik ediyorum. Ama tabii ki mutlaka en az 7-8 iyi oyuncu almak gerekecek."
'LİGDE KALMAK BAŞARI DEĞİL
Gençlerbırlığı Başkanı Murat Cavcav'ın, geride kalan sezonu yorumlarken 25 maçta takımın başında sahaya çıkan Hamza Hamzaoğlu'ndan hiç bahsetmemesi dikkat çekti. Süper Lig'de kalma hedefini gerçekleştirdiklerini, gelecek sezon için ise daha sağlam adımlar atacaklarını söyleyen Cavcav, "Ligde kalmak Gençlerbirliği gibi cumhuriyetle yaşıt bir takım için kesinlikle başarı değil evet ama bir senelik aranın getirdiği psikoloji, ekonomik durumlar ve salgın...
Bu sezona dair, ait olduğumuz ligde kalmakla yetinmemiz gerekecek" yorumunu yaptı. Altyapıdaki gençlere sorumluluk vermeye devam edecekleri belirten Cavcav, "Planlamamızı önce gençlerimizi kadromuza yazıp sonrasında eksik bölgelere takviye isimleri transfer ederek yapacağız. Ama ayağımızı yorganımıza göre uzatacağız" dedi.