Keçiörengücü’ne İlker Püren geliyor

TFF1. Lig ekibi Keçiörengücü'nde teknik direktör Serkan Özbalta dönemi sona erdi. Tarihinde ilk kez çıktıkları TFF 1. Lig'de 2019-2020 sezonunu 8. sırada tamamlayan Mor Menekşeler, teknik direktör Serkan Özbalta ile yapılan görüşmeler sonrasında yolları ayırma kararı aldı. Başkent ekibinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada,denildi. Başkent ekibinin 36 yaşındaki İlker Püren ile anlaştığı öğrenildi. UEFA-B Lisans sahibi Püren daha önce Manisa FK, Osmanlıspor, Denizlispor, Adanaspor, Erzurumspor, Şanlıurfaspor, Osmanlıspor kulüplerinde 'yardımcı antrenör' olarak görev yapmıştı.