Mehmet Akif Ersoy Parkı şölenle açıldı

MamakBelediyesi tarafından Zirvekent Mahallesi'nde yapımı tamamlanan park ve çocuk oyun alanı düzenlenen törenle hizmete açıldı.Parkın açılış törenine Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Başkanvekili Ercan Kınacı, Başkan Yardımcıları, AK Parti Mamak İlçe Başkanı Mehmet Ali Demir, meclis üyeleri ve Mamaklı vatandaşlar katıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı Türk Halk Müziği Sanatçıları Cengizhan Akar ve Pelin Karakuş konseriyle başlayan açılış töreni Ankara Seğmenlerinin gösterileriyle devam etti.Parkın açılış kurdelesini kesen Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, mahalle sakinlerine mahalleye mahalle konağı ve gençlik merkezi yapacaklarının müjdesini verdi:Zirvekent Mahallesi'ne seyir terasıyla birlikte mahalle konağı yapmak için proje çalışmaları başlattık.Önümüzdeki haftalarda da mahalleye yapacakları gençlik merkezinin temeli atılacak.Ankara'nın ilk millet bahçesi olan Üreğil Millet Bahçesi'nin ardından ikinci millet bahçesinin de Mamak'a kazandıracak.Harman Mahallesi'nde yeni bir millet bahçesinin projesini yapmaya başladık. Seneye Allah nasip ederse yazın sonuna Mamak ikinci millet bahçesine kavuşacakZirvekent mahallesi'nde taş ocaklarının çevreye verdiği zararla ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile görüştüklerini ve bu konuda da gerekli adımların atılacağın da sözlerine ekleyen Köse, Zirvekent Mahallesi'ne çok büyük bir rekreasyon alanı kazandıracak.