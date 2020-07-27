ODTÜ’den drone’lu kampüs turu

ODTÜ, salgın nedeniyle kampüsünde ağırlayamadığı aday öğrencilere ilk kez drone görüntüleri eşliğinde canlı turlar yapılacağı ve üniversite hakkında her türlü soruya yanıt bulunabilecek sanal tercih fuarı düzenleyecek. Bugün başlayacak ve 3 gün sürecek fuar, "http:// www.tercihfuari.metu.edu.tr" internet 10.00-20.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek. ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök, "ODTÜ'nün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bulunan kampüsünden de öğretim üyeleri fuarda yer alacak" dedi.