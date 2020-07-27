Polisi görünce maske aldılar

Kırıkkale'dekoronavirüs vaka sayısı 100'ün üzerine çıkınca kentin en işlek cadde ve sokaklarında denetimler sıklaştırıldı. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler maske ve sosyal mesafe noktasında vatandaşlar uyardı. Kentin işlek noktalarından Zafer Caddesi başta olmak üzere insan yoğunluğunun olduğu alanlar denetlendi. Caddede yaya olarak ilerleyen kişilerin bazıları maskelerini takıp korona virüse karşı alınan tedbirlere uyarken bazılarının da maskelerini kollarında, ellerinde veya çene altlarında taşıdıkları görüldü.Alışveriş mağazası ve banka önlerinde bekleyen vatandaşlara da sık sık sosyal mesafe kuralı hatırlatıldı. Maskesiz dolaşan vatandaşlar polislere 'sağlıkçıyım, dükkandan şimdi çıktım, dondurma alacaktım' gibi çeşitli bahaneler üretti. Polis ekiplerini gören bazı vatandaşlar da maskelerini seyyar satıcılardan almak zorunda kaldı. Ekip araçlarının hoparlörlerinden de koronavirüs tedbirleriyle ilgili vatandaşlar sık sık uyarıldı.