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Tartıştığı arkadaşını av tüfeği ile öldürdü

Giriş Tarihi: 27.7.2020 ABONE OL
Tartıştığı arkadaşını av tüfeği ile öldürdü
Kırıkkale'de 16 Temmuz'da Yuva Mahallesi'nde Kubilay Erkoç (31) arkadaşı S.M. ile karşılaştı. Erkoç ve arkadaşı arasında bilinmeyen nedenle tartışma yaşandı. S.M. tartışma sonrası evden tüfeğini alarak, motosikletiyle olay yerinden ayrılmaya çalışan Erkoç'a ateş etti. Saçmaların başına isabet ettiği Erkoç, yaralandı. Çağrılan ambulansla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Kubilay Erkoç, doktorların müdahalesine rağmen önceki gün hayatını kaybetti. Olayın ardından gözaltına alınan S.M., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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Tartıştığı arkadaşını av tüfeği ile öldürdü
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