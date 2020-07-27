Türkiye’nin ilk jeopark müzesi

Termalve kaplıcalarıyla bilinen Kızılcahamam'da bin kilometrekare alan üzerine yayılan 250 tane jeolojik alan bulunuyor. Kızılcahamam Belediyesi Jeopark Müzesi ise, Türkiye'de jeopark müzesi statüsünde ilk olma özelliğini taşıyor. Jeopar Müzesi'ni gezen misafirler, dünyanın 4.5 milyar yıllık zaman tünelini gezerek, müzeden bir kitap okumuş kadar bilgili ayrılıyor. Kızılcahamam Belediyesi Jeopark Koordinasyon Merkezi ve Müze Sorumlusu Ali İhsan Kayabaşoğlu, 'jeo' kelimesinin yer bilimi, 'park' kelimesinin ise düzenleme anlamına geldiğini ifade etti. Kayabaşoğlu, "Kızılcahamam'da fosil yatakları, peri bacaları oluşumları, bazalt sütun oluşumları ve heyelan gölü oluşumları gibi jeosit alanları var. Biz burada insanlara Kızılcahamam'ın bilinmeyen, farklı güzelliklerini ve özelliklerini tanıtıyoruz. Avrupa Jeoparklar ağına girme yolunda da hızlı bir şekilde yol kat ettik" dediZiyaretçilerin Kızılcahamam'a geldiklerinde termal ve kaplıcalarından yararlandığını ancak Jeopark Müzesi'ne gittiklerinde Kızılcahamam'ın ve dünyanın jeolojik zaman tünelinde bir yolculuk yaptıklarını aktaran Kayabaşoğlu, "İnsanlar burayı gezdikten sonra kendilerinde güzel izler bırakarak buradan ayrılıyorlar. Ziyaretçilerimize burada, dünyanın 4.5 milyar yıllık bir süre içerisinde bu oluşumların ne şekilde ve ne gibi zorluklarla oluştuğunu gösteriyoruz. Buraya gelen misafirler bilgileniyorlar, ayrılırken bir kitap okumuş gibi buradan ayrılıyorlar" dedi. Müzenin sadece ziyaret amaçlı değil, lise ve üniversite öğrencilerinin "coğrafya, yeryüzünün oluşumu" gibi dersleri için de eğitim amaçlı kullanıldığını vurgulayan Kayabaşoğlu, "Genelde 9. sınıf ve üniversite öğrencilerine 'kayaçlar' grubu, coğrafya, yeryüzünün oluşumu derslerinde jeopark ve doğa bilimini aşılama eğitimi veriyoruz" dedi.