Yok böyle horoz!

Ankara'nınGölbaşı ilçesinde, futbol tutkusu bulunan Maradona, Taffarel ile Şampiyon isimli horozlar, kendilerine atılan paslara şut çekerek cevap veriyor.Ailesi ve akrabaları ile birlikte bahçeye gelen Demir, top oynadıkları sırada horozların topa koşturduğunu gördü. İlk önce kendilerine saldırdığını düşünen Demir, atılan topa şut çeken ve karşılık veren horozları görünce şaşkınlık yaşadı. Aile arasında top oynarken Horozların futbola ilgisini fark ettiklerini belirten Mehmet Demir, "Ailecek bahçemizde oturuyordukdedik. Top horozlara kaçtı. Top Maradona'ya gelince değişik hareketler yapmaya başladı. Daha sonra ben topu üzerine attım ve topa havada vurdu. Sonra buraya her geldiğimizde Maradona ile top oynadık. Diğer horozların da dikkatini çekti. Onlar da oynamaya başladı" diye konuştu.Çektiği videoların sosyal medyada dikkat çektiğini söyleyen Demir,dedi.