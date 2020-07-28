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kulübünden iyi haber

Giriş Tarihi: 28.7.2020 ABONE OL
Ankara Tenis kulübünden iyi haber
TÜRKIYE Tenis Federasyonu, Ankara Tenis Kulübünde (ATK) antrenman yapan sporculara uygulanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinde pozitif bulguya rastlanmadığını açıkladı. Federasyondan yapılan açıklamada, "ATK'da görevli 2 kondisyoner ve 1 antrenörün Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine ATK'da açık kortları kullanarak antrenman yapan TOHM antrenörümüze, kondisyonerimize ve sporcularımıza tedbir amaçlı Kovid-19 testi uygulanmıştır. Uygulanan testlerin tamamı negatif çıkmıştır" ifadelerine yer verildi.
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Ankara Tenis kulübünden iyi haber
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