Araç masraflarını azaltacak 6 öneri

araç sahibi olmak önemli ihtiyaçlar arasında yer alıyor. Bu önemli ihtiyaç, aylık ve yıllık olmak üzere sabit giderleri ve aniden ortaya çıkan masrafları da beraberinde getiriyor. Ancak alınacak bazı küçük önlemler hem masrafların azalmasına ve hem de bütçeden tasarruf edilmesine olanak sağlıyor. Generali Sigorta, araç masraflarınızı azaltacak önerileri paylaştı. Generali Sigorta'nın araç sahiplerine önerileri şu şekilde:Yetkili servislere düzenli bakım yaptırın.Ani hız değişimleri ve aşırı hız yapmak aracın daha fazla yakıt tüketmesine neden olur.Lastiklerin basınç seviyeleri, yakıt tüketiminde önemli bir noktadır.Araç sıcaklığını ideal seviyeye getiren klimalar, hem sürücü hem de yolcular için oldukça önemlidir.İhtiyaç olmayan gereksiz yüklerden kurtulmak yüzde 25'e varan oranda yakıt tasarrufu sağlar.: Modüler kasko sigortası, ihtiyaç olmayan teminatlara ekstra prim ödeme zorunluluğunu ortadan kaldırıyor.