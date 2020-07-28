Büyükşehir sebze fidesine fazla para ödedi

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, temmuz ayı Büyükşehir Belediye meclis toplantısında ilçesinin sorunlarını aktarırken fide ve hizmet aracı konularını da gündeme getirdi. Oğuz, yakın ya da uzam ilçe belediyelerin Mansur Yavaş döneminde hizmet almakta zorlandığını söyledi.



GEÇEN SENE FİDE DAĞITMADI

Mansur Yavaş 2019'da sebze fidesi dağıttığını açıkladı. Ancak Başkan Oğuz bunu yalanladı. Tüm hazırlıkların yapıldığını ancak son anda Büyükşehir'in Kahramankazan'da fide desteğinden vazgeçtiğini anlattı. Büyükşehir'den umduğunu bulamayan ilçe çiftçisi çareyi Kahramankazan Belediyesi'nde aradı. İlçeden fide istedi. Oğuz kendi meclisinin desteğini aldı. Geçen yıl 1 milyon 100 bin sebze fidesini çiftçilerle buluşturdu.

ALIM AYNI FİRMADAN

Bu sene de hem kendilerinin hem de Büyükşehir'in fide dağıttığını belirten Başkan Oğuz kürsüden şunları açıkladı: En uygun fiyatı veren firmayla görüştük. Tevafuk. Büyükşehirimiz de aynı firmadan sebze fidesi temininde bulunmuş. Fakat Mansur Başkanım şimdi bir iki tane rakam okuyacağım. Bu sayılar genel sekreterliğinizden aldığımız sayılar. Birkaç tane örnek vereceğim. Siz Ankara genelinde 5 milyon 827 bin tane fide dağıtmışsınız. Biz de bu yıl kendi ilçemizde yaklaşık 1 milyon tane fide dağıtmışız. Domatesin fidesini siz 0,47 TL'den almışsınız, biz 0,39 TL'den almışız. Bir tanesini siz 0,61 TL'den almışsınız, biz 0,48 TL'den almışız.

BÜYÜKŞEHİR ÇOK ÖDEDI

Hangi kalemden bakarsanız bakın bizim aldığımız fiyatlardan biraz daha pahalıya gelmiş. Topladığınız zaman yaklaşık olarak 900 bin liraya yakın bir rakam yapıyor. Yapılan hizmet çiftçilerimize dokunulması güzel. Fiyatlamalar konusunda az evvel şeffaflık ve ihaleler konusundaki hassasiyetinizi dile getirdiniz. Ama sanki burada rakamlar konusunda bir sıkıntı var gibi. Yani bizim daha pahalıya almamız lazım. Çünkü ben sizden daha az temin etmişim siz bizden daha çok temin etmişsiniz. Siz birim fiyatı daha çok ödemişsiniz.

KÜRSÜDEN İMZA SÖZÜ VERDİ

Başkan Oğuz yaşadıkları hizmet aracı sorununu da dile getirdi ve şunları söyledi; "Büyükşehir belediyesinin araçları protokol gereği ilçelere kiralık olarak veriliyor. Benim ilçemde mesela 2 adet su tankeri var. Kahramankazan'da ben Büyükşehir'e ait olan parkların sulamasını yapıyorum. Su tankerleri ben de olduğu için Büyükşehir o iş yükünden kurtulmuş oluyor. Çubuk Belediye Başkan Yardımcımız Harun Bey mecliste bir konuyu gündeme getirdi. Başkan Mansur Yavaş'a dedi ki 'Bu protokollerin süresi büyük ölçüde doluyor. Ne yapacağız?' Mansur Bey'de meclis kürsüsünden, 'Arkadaşlar bu çalışmalar kesintiye uğramasın. Protokollerinizi gönderin imzalayacağız' demişti.

İVEDİLİKLE GERİ GÖNDERİN

Siz onu dedikten sonra biz su tankerlerini tekrar kullanmak üzere Mayıs'ta yazı gönderdik. Maalesef verilen cevapta görevli arkadaş 'İvedilikle teslim edilmesini' diyor. Gâvurdan mal mı kaçırıyorsunuz? Biz onları ivedilikle teslim ettik. Arkasından Çevre Bakanlığı'na gittik iki tane su tankeri verdik. 10 tane ekipman alıp ilçemize kendi öz kaynaklarımızdan destek olmak suretiyle yeni araç kazandırmış olduk. Biz yıllardır Büyükşehir'in büyüklüğüne alıştık. Benim ilçemde son 10 senede Büyükşehir 600 kilometre asfalt atmış 600 metre değil. Büyükşehir, ilçemde 3 tane mahalleme köy konağı yapmış. Köy konaklarının çay ocağına kadar vermiş. Bu tip şeyler karşımıza gelince üzülüyoruz."



DÖŞEME MALİYETİ İKİ MİSLİ

BIR diğer önemli konu ise parke taşı. Büyükşehir Belediyesi'nin dağıttığı parke taşları vatandaşlara pahalıya mal oldu. Oğuz, "Büyükşehir köylerimize, mahallelerimize mezarlıklarda kullanılmak üzere parke dağıtıyor. Gayet güzel ancak bu parkenin metrekaresi 12 bin 500 TL… Aynı parkeyi döşetmeye kalktığınızda 24 TL para ödüyorsunuz. Vatandaşlarımıza parkeyi ulaştırmak güzel ancak bunu kim döşeyecek. Fatura ilçe belediyelerine kesiliyor. İçören Köyü'ne parke taşını Büyükşehir vermiş biz döşemişiz. Yakınlarda Fethiye köyümüze yine Büyükşehir verdi yine biz döşeyeceğiz. Parke taşının döşeme maliyeti taşın kendisinin iki misli. Eğer Büyükşehir ismi gibi büyüklük yapacaksa bu taşları da döşesin. Yoksa vatandaşımız 'Taşı Büyükşehir'den aldık sen döşe' diyor. Biz de kıramıyoruz 'Tamam' diyoruz. Ancak maliyetin büyüğü bizim sırtımıza biniyor. Bu da bizim canımızı acıtıyor" dedi.