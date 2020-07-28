Halkbank, Ramos’u yeniden kadroya kattı

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Erkek Voleybol Takımı, 31 yaşındaki eski oyuncusu Fernando Hernandez Ramos'u yeniden kadrosuna kattı. Geçen sezon İtalya'nın Padova takımında oynayan Kübalı pasör çaprazının, başkent ekibinde 19 numaralı forma ile mücadele edecek. Ramos, şampiyonluk yaşadığı takıma geri dönmenin mutluluğu içinde olduğunu belirterek, şunları kaydetti: 4 AY SONRA YENİDEN BAŞLIYORUZ
"Takımdaki paydaşlarımla birlikte sahaya çıkmak için sabırsızlanıyorum. Voleybola 4 ay ara verdikten sonra yeniden başlayacağız, hem voleybola hem Halkbank macerama. Burada büyük beklentilerim var. Biz, bu yıl mümkün olduğunca unvan kazanmak istiyoruz. Bunu, bu iyi kadro ile yapacağımız