Halkbank, Ramos’u yeniden kadroya kattı

Erkek Voleybol Takımı, 31 yaşındaki eski oyuncusu Fernando Hernandez Ramos'u yeniden kadrosuna kattı. Geçen sezon İtalya'nın Padova takımında oynayan Kübalı pasör çaprazının, başkent ekibinde 19 numaralı forma ile mücadele edecek. Ramos, şampiyonluk yaşadığı takıma geri dönmenin mutluluğu içinde olduğunu belirterek, şunları kaydetti: 4 AY SONRA YENİDEN BAŞLIYORUZ