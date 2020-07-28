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Mamak’ta korona denetimleri

Giriş Tarihi: 28.7.2020 ABONE OL
Mamak’ta korona denetimleri
MAMAK Belediyesi, korona virüs vakalarının önüne geçmek amacıyla önlem ve denetimlerini artırdı. Bu kapsamda Mamak Belediyesine bağlı Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki iş yerlerinde korona virüs denetimleri gerçekleştirdi. Denetimlerde lokanta, restoran, kafe, kahvehane, kıraathane, kafeterya ve çay bahçesi gibi birçok iş yeri kontrol edildi. Maske kullanımı, sosyal mesafe ve temizliğe ilişkin denetim yapan ekipler, söz konusu mekanların ve müşterilerinin kurallara uyup uymadığını inceledi. Ekipler ayrıca, iş yerlerinin belge ve ruhsatlarını da kontrol etti. Kurallara uymayan iş yerlerine ceza kesen zabıta ekipleri, vatandaşları da kurallara uymaya davet etti.
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Mamak’ta korona denetimleri
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