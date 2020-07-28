Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Bölgeler Haberleri Ankara Başkent Haberleri Pandemi: Sorun acaba ‘Self’te mi?

Pandemi: Sorun acaba ‘Self’te mi?

Giriş Tarihi: 28.7.2020 ABONE OL
Pandemi: Sorun acaba ‘Self’te mi?
ANGEL Rainbow (Kendilik Araştırmacısı) olarak bilinen, Ankara'da uzun yıllardır 'Pandemi Dönemi'ni işaret eder nitelikte eserler üreterek sergiler yapan sanatçı Jale İris Gökçe çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Jale İris Gökçe'nin pandemi orun acaba selfte mi isimli sergisi online olarak açıldı. Kendini , 'Angel Rainbow (Gökkuşağı Meleği)' yani kendilik araştırmacısı olarak tanımlayan Gökçe yaptığı eserlerle pandemiyi işaret ettiğini söyledi. Gökçe sanatta yeterlik / doktora tezini sanat ve özel olarak resimde 'self' sorunu üzerine yapıyor.. Şu an Pinelo Gallery'de yer alan online sergi hakkında konuşan Gökçe, "Bu sergide pandemiyi masaya yatırıyor ve soruyorum; sorun acaba bizde mi?" dedi.
ARKADAŞINA GÖNDER
Pandemi: Sorun acaba ‘Self’te mi?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA