Pandemi: Sorun acaba ‘Self’te mi?

Rainbow (Kendilik Araştırmacısı) olarak bilinen, Ankara'da uzun yıllardır 'Pandemi Dönemi'ni işaret eder nitelikte eserler üreterek sergiler yapan sanatçı Jale İris Gökçe çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Jale İris Gökçe'nin pandemi orun acaba selfte mi isimli sergisi online olarak açıldı. Kendini , 'Angel Rainbow (Gökkuşağı Meleği)' yani kendilik araştırmacısı olarak tanımlayan Gökçe yaptığı eserlerle pandemiyi işaret ettiğini söyledi. Gökçe sanatta yeterlik / doktora tezini sanat ve özel olarak resimde 'self' sorunu üzerine yapıyor.. Şu an Pinelo Gallery'de yer alan online sergi hakkında konuşan Gökçe, "Bu sergide pandemiyi masaya yatırıyor ve soruyorum; sorun acaba bizde mi?" dedi.